POL-EU: Betrunkener fiel doppelt auf

Kall (ots) - Zwei Männer brachen in der Nacht zu Montag (7. November) um 2.36 Uhr in einer Tankstelle am Siemensring die Tür auf und stahlen Zigaretten. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat Spuren gesichert und in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de Internet: ...

