Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hinweisgeber gesucht - Verkehrsunfall Personenschaden mit Flucht

Zülpich (ots)

Am Freitag (4. November) um 17.20 Uhr kam es in Zülpich im Einmündungsbereich Bundesstraße 56 und Landstraße 162 zu einen Verkehrsunfall zwischen einem blauen Pkw und einer Rollerfahrerin.

Die Rollerfahrerin befuhr die B 56 aus Richtung Ülpenich in Richtung Zülpich. In Höhe der Einmündung L 162 beachtete ein blauer Kleinwagen nicht die Vorfahrt der Rollerfahrerin und bog nach rechts in Richtung Zülpich ab.

Die Rollerfahrerin musste eine Vollbremsung machen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei blockierte das Vorderrad und die Rollerfahrerin kam zu Fall. Sie verletzte sich bei dem Sturz.

Nach Angaben der Rollerfahrerin gab es keine Kollision zwischen den Fahrzeugen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen blauen Kleinwagen.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell