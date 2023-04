Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 15.04.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden:

+++ Bombenfund in Dörverden +++ Gegenstände von Brücke geworfen +++ Unfall deckt Straftat auf +++ Zu geringer Abstand +++ Diebstahl von Pflanzen +++ Trunkenheit im Verkehr +++

Bombenfund in Dörverden

Dörverden. Am späten Freitagnachmittag führte ein Hausbesitzer in Dörverden, OT Westen, in der Dörverdener Straße, Gartenarbeiten durch. Beim Umgraben stieß er auf einen unbekannten metallischen Gegenstand. Der Mann verhielt sich sehr besonnen, ließ seine Arbeiten umgehend ruhen und verständigte umgehend die Polizei. Bei einer ersten groben Sichtung gingen die Beamten von einem alten Geschoss oder ähnlichem aus. Die Beamten kontaktierten den Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover. Nach kurzer Auswertung der versandten Lichtbilder bestätigte sich dieser Verdacht. Die Kollegen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes machten sich umgehend auf den Weg von Hannover nach Dörverden. Vor Ort konnten sie das Geschoss freilegen. Dieses wurde gesichert eingeladen und zur weiteren Untersuchung abtransportiert. Die genaue Bestimmung des Kampfmittels steht noch aus. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat aufgrund des umsichtigen Verhaltens des Finders nicht bestanden.

Gegenstände von Brücke geworfen

Langwedel. Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befanden sich zwei Jugendliche auf einer Brücke über der A27 kurz vor der Rastanlage Goldbach. Von der Brücke aus warfen sie mindestens einen Gegenstand auf die Autobahn. Hier trafen sie den Pkw BMW eines 26-jährigen aus Bülstedt, der Richtung Bremen unterwegs war. Das Fahrzeug wurde durch den Gegenstand im Frontbereich getroffen und beschädigt, dem Fahrzeugführer gelang es, seinen Pkw auf dem Standstreifen anzuhalten. Durch eine schnell eingeleitete Fahndung und dem Umstand, dass die beiden Jugendlichen durch Zeugen des Vorfalls festgehalten wurden, konnten diese auf der Brücke festgestellt werden. Nach Aufnahme des Sachverhaltes wurden die Jugendlichen an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Unfall deckt Straftat auf

Walsrode. In der Nacht zu Samstag befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer die A27 in Richtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Walsrode/West und Verden/Ost fuhr er aus Unachtsamkeit mit seinem Mercedes auf den Honda eines 47-jährigen aus Itzehoe auf. Der Honda war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Fahrzeugführer blieben jedoch glücklicherweise unverletzt. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel fest, dass sich an dem Honda Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges befanden und der benutzte Pkw aktuell nicht zugelassen ist. Die Beamten leiteten daher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Unfallverursacher ein und ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den Unfallgegner.

Zu geringer Abstand

Oyten. Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der A1 ein Unfall mit drei Beteiligten. Ein 32-jähriger aus Lübz befuhr die Autobahn Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen musste er seinen Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende Führer eines VW aus Hamburg aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes zu spät. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, touchierte aber den Pkw des 32-jährigen. Ein nachfolgender 30-jähriger Fahrzeuglenker aus Hohenlockstedt erkannte die Situation ebenfalls wegen mangelndem Abstandes zu spät und wich mit seinem Opel nach links aus, prallte dabei aber in die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Schaden von ca. 21.000,-EUR. Die aufnehmenden Beamte leiteten gegen beide Auffahrende ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Diebstahl von Pflanzen

Oyten. Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen betraten bislang unbekannte Täter das Gelände eines Gartencenters in der Borsteler Straße in Oyten. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Pflanzen und entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeistation Oyten unter der Telefonnummer 04207911060 oder unter der Telefonnummer 042029960 bei der Polizei Achim zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Achim/Uphusen. Am frühen Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte des Kommissariats Achim, einen 67-jährigen Fahrradfahrer in der Straße Radepohl. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Beschuldigten wurden Blutproben entnommen. Außerdem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Landkreis Osterholz:

+++ Verkehrsunfall in Schwanewede +++ Tragischer Unfall in Lilienthal

Verkehrsunfall in Schwanewede

Schwanewede. Am Freitagnachmittag kam gegen 15:00 Uhr auf der L149, Betonstraße in Schwanewede/OT Eggestedt, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw. Ein 42-jähriger Loxstedter und ein 41-jähriger Osterholzer befuhren in genannter Reihenfolge die L149 in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als sie mit ihren Pkw verkehrsbedingt anhalten mussten, da ein weiterer vorausfahrender Pkw beabsichtigte, nach links in die Ortstraße abzubiegen. Dies übersah eine 75-jährige Frau aus Hagen im Bremischen und fuhr mit ihrem Pkw auf den Pkw des 41-jährigen auf, welcher wiederum auf den Pkw des 42-jährigen geschoben wurde. Die Beteiligten wurden zur ärztlichen Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den verunfallten Pkw entstand ein Schaden von ca. 11.000 Euro.

Tragischer Verkehrsunfall in Lilienthal

Lilienthal. Am Freitagnachmittag beabsichtigte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Lilienthal, mit seinem Fahrrad die Moorhauser Landstraße zu überqueren. Dies bemerkte ein 32-jähriger Lilienthaler mit dessen Zuggespann aus Pkw und Anhänger und bremste entsprechend ab. Der 16-jährige ließ den Pkw zunächst passieren, übersah jedoch vermutlich den angekoppelten Anhänger und fuhr zu früh los. Der 16-jährige kollidierte infolgedessen mit dem Anhänger, wobei er sich schwerste, lebensbedrohliche Verletzungen zuzog. Er wurde umgehend durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus überführt werden musste. An den Fahrzeugen entstand nach erster Begutachtung lediglich geringer Sachschaden.

Drei Verletzte bei Baumunfall

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagmorgen ereignete sich in der Innenstadt ein Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw kam vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn von der Straße ab, geriet in den Seitenraum und kollidierte anschließend mit einem Straßenbaum. Der Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer, 18 und 19 Jahre alt, wurden durch den Aufprall leicht verletzt. Alle drei wurden vor Ort von Rettungssanitätern erstversorgt, ein Aufenthalt im Krankenhaus blieb ihnen jedoch erspart. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 2500EUR geschätzt. Die Beschädigungen am Straßenbaum konnten bislang noch nicht verifiziert werden.

