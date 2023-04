Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 13.04.2023

Landkreis Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen ++

Oyten. Am Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Grenzweg.

Am Mittwoch verschafften sich bislang unbekannt Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus und entwendeten ersten Informationen zufolge diversen Schmuck. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Kleinkind nach Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Am Mittwoch kam es zur Mittagszeit zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Gegen 12:40 Uhr befuhr eine 30-jährige Fahrerin eines Ford die Straße Am Damm in Richtung Ottersberg. Ersten Informationen zufolge fuhr die Fahrerin des Ford einem 37-jährigen Fahrer eines Renault in Nähe der Friedhofstraße auf, sodass es zum Verkehrsunfall kam. Ein Kleinkind im Ford verletzte sich infolge des Verkehrsunfalls leicht. Der Rettungsdienst war vor Ort, ein Transport in ein Krankenhaus blieb jedoch bislang aus. Ein mitfahrender Säugling im Ford sowie die beiden Fahrer der Fahrzeuge verletzten sich nicht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 7.000 Euro beziffern. Der Ford war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

++ Verkehrsunfall mit Linienbus ++

Achim. Am Donnerstagmorgen kam es gegen 08:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus sowie drei weiteren Fahrzeugen, bei dem sich nach ersten Informationen niemand verletzte.

Eine 32-jährige Fahrerin eines Linienbusses befuhr die Brückenstraße in Richtung Achim und bemerkte ersten Informationen zufolge eine 52-jährige Fahrerin eines Hyundai zu spät und fuhr dieser auf. Die Fahrerin des Hyundai wartete nach ersten Erkenntnissen an einer Ampel mit Rotlicht in Höhe der Heinrich-Laakmann-Straße und wurde infolge des Unfalls auf einen Tesla und dieser auf einen Transporter geschoben.

Nach derzeitigen Informationen verletzte sich niemand. Für die Gäste des Linienbusses wurden Ersatzfahrzeuge eingesetzt.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell