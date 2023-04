POL-VER: Pressemitteilung vom 11.04.2023: ++ Vollbrand eines Pkw auf der A1 ++ Werkzeug aus Container gestohlen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz (ots) - Bereich Osterholz-Scharmbeck Einbrüche in Wohnhäuser Worpswede. Wohnungseinbruchdiebstahl - Am Samstagabend in der Zeit von 19:00 bis 23:00 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Bergedorfer Straße in Worpswede ein. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Haus und durchwühlten die Räumlichkeiten. Zuvor durchsuchten diese ...

mehr