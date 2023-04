POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Osterfeuer im Landkreis Verden

In der Nacht von Sonntag auf Montag fanden erneut acht Osterfeuer im Bereich Verden statt. Dabei kam es zu keinen nennenswerten polizeilichen Einsätzen, so dass die Besucher die Osterfeuer in Ruhe genießen konnten.

Landkreis Achim

Verkehrsunfallflucht mit anschließender körperlicher Auseinandersetzung

Am Sonntag den 09.04.2023, um 18:08 Uhr, kam es in der Leipziger Straße, in Höhe der Hausnummer 33, in 28832 Achim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Beteiligten Pkw. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Leipziger Straße mit seinem BMW und kollidierte hierbei mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkw Hyundai. Der Fahrzeugführer des BMW entfernte sich zunächst von der Verkehrsunfallstelle, wurde jedoch von dem 22-jährigen Fahrzeugführer des Hyundai gestellt. Zwischen den beiden Unfallbeteiligten kam es daraufhin zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Gegen den 54-jährigen BMW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zudem wurde gegen die Unfallbeteiligten jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 042029960 bei dem Polizeikommissariat Achim zu melden.

Diebstahl eines Rasenmäher-Roboters

Zwischen Dienstag den 04.04.2023, 00:00 Uhr, und Donnerstag den 06.04.2023, 16:49 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmäher-Roboter der Marke Husqvarna aus dem Garten eines Grundstücks in 28832 Achim, Am Westerfeld. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 042029960 bei dem Polizeikommissariat Achim zu melden.

Sachbeschädigung an einem Pkw

Am Sonntag, 09.04.2023, um 17:09 Uhr, suchten nach derzeitigem Ermittlungsstand vier unbekannte Täter, die mit FFP-2-Masken maskiert waren, einen Parkplatz am Oyter See 1, 28876 Oyten, auf und beschädigten einen dort stehenden Pkw BMW. Die Täter zerschlugen die Scheiben des Fahrzeugs und zerstachen die Reifen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Oyten unter der Telefonnummer 04207911060 oder bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 042029960 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Sonntag, 09.04.2023, befuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw BMW die Straße "Oyterdamm" in Fahrtrichtung Oyten. In Höhe der Hausnummer 7 kam er mit seinem Pkw aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer, sowie ein 8-jähriger Mitfahrer, wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde vor Ort sichergestellt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Kleinerer Brand am Hafenkanal

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr am Ufer des Hafenkanals in Osterholz-Scharmbeck zu einem kleineren Böschungsbrand. Dabei entzündet sich die trockene Bepflanzung am Ufer des Hafenkanals. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Rahmen der Nachsuche konnte an der Böschung eine Glasfasche gefunden werden, welche bei sonnigem Wetter für die Entstehung des Brandes verantwortlich gewesen sein dürfte. Es entstand nur geringer Schaden.

Täter bei Einbruch überrascht

Hambergen. Am Sonntagabend kam es gegen 20:30 Uhr in der Langen Reihe im Hambergen zu einem Einbruchdiebstahl. Als die 85-jährige Bewohnerin in Begleitung weiterer Angehöriger nach Hause gekommen ist, bemerkte sie nach Betreten des Hauses sofort, dass ein Einbruch stattgefunden haben muss. Im nächsten Moment sah sie, wie ein Mann auf einem Fahrrad vom Tatort flüchtete. Die polizeiliche Fahndung verlief erfolglos, der Täter entkam unerkannt. Es wurde schließlich festgestellt, dass der Täter Schmuck entwendet habe. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

