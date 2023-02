Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer leicht verletzt

Soest (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:40 Uhr, kam es auf dem Wisbyring zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Golf-Fahrer aus Bad Sassendorf überholte auf dem Wisbyring in Fahrtrichtung Deiringser Weg einen 37-jährigen Radfahrer. Der 37-jährige Werler fuhr, während des Überholvorgangs, mit seinem Fahrrad am rechten Fahrbahnrand. Nach eigenen Angaben, schlug er mit der Hand gegen das Fahrzeug, um auf sich aufmerksam zu machen. Er befürchtete, dass es zu einem Zusammenstoß kommt. Der Golf-Fahrer erschreckte sich daraufhin, fuhr an den rechten Fahrbahnrand und bremste. Dies bemerkte der Radfahrer zu spät und konnte nicht mehr ausweichen. Er fuhr auf den Pkw auf und kam zu Fall. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht. (ja)

