Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Büningweg; Tatzeit: 12.02.2023, 22.00 Uhr; Einbrecher sind am Sonntagabend in eine Schule in Bocholt eingedrungen. Um in das Gebäude am Büningweg zu gelangen, zerstörten die Täter eine Fensterscheibe. Einer der drei Unbekannten kletterte daraufhin in das Gebäude und reichte zwei Gegenstände nach draußen. Anschließend flüchteten die Täter fußläufig in Richtung eines ...

mehr