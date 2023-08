POL-PDKH: Nachtrag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am 04.08.2023

Bad Kreuznach (ots) - Am Samstagabend kam es auf der L108 bei Waldböckelheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Demnach befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer mit seinen beiden 17-jährigen Beifahrern die L108 aus Richtung Waldböckelheim kommend in Fahrtrichtung Hüffelsheim. In einem Kurvenbereich kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich auf ...

