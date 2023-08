Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Waldböckelheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstagabend kam es auf der L108 bei Waldböckelheim zu einem Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Demnach befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer mit seinen beiden 17-jährigen Beifahrern die L108 aus Richtung Waldböckelheim kommend in Fahrtrichtung Hüffelsheim. In einem Kurvenbereich kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam schlussendlich auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Die Insassen konnten sich zunächst selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden im Anschluss mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme und aufgrund des Einsatzes eines Rettungshubschraubers musste die L108 für ca. 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

