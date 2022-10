Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Zwei Sanitärcontainer gestohlen/20.000 Euro Schaden

Bürstadt (ots)

Zwei auf einem Parkplatz in der Nibelungenstraße abgestellte mintgrüne, etwa 6 x 3 Meter große Sanitärcontainer im Wert von insgesamt rund 20.000 Euro, entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagabend (07.10.) und Sonntagmittag (09.10.). Die Kriminellen dürften hierfür einen für den Abtransport geeigneten Lastwagen genutzt haben.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an das Kommissariat 42 der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0

