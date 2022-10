POL-DA: Büttelborn: Zwei Bürocontainer und Anhänger gestohlen

Babenhausen (ots) - Auf einen grauen BMW, der in einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Fuchsberg" parkte, hatten es Kriminelle zwischen Montagabend (10.10.), 21.30 Uhr und Dienstagabend (11.10.) 19.30 Uhr, abgesehen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und bauten die Elektronik aus. Zudem ließen sie zurück gelassenes Bargeld mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft ...

mehr