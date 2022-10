Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Kriminelle haben es auf Fahrzeugelektronik abgesehen

Babenhausen (ots)

Auf einen grauen BMW, der in einer Hofeinfahrt in der Straße "Am Fuchsberg" parkte, hatten es Kriminelle zwischen Montagabend (10.10.), 21.30 Uhr und Dienstagabend (11.10.) 19.30 Uhr, abgesehen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und bauten die Elektronik aus. Zudem ließen sie zurück gelassenes Bargeld mitgehen. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen werden an die Beamtinnen und Beamten, erreichbar unter der Rufnummer 06151/9690, erbeten.

