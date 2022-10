Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Spind aufgebrochen und Geld entwendet

Darmstadt (ots)

Am Dienstag (11.10.) hat ein noch unbekannter Krimineller sein Unwesen in den Räumen einer Schule am Kapellplatz getrieben. Nach bisherigen Erkenntnissen brach der Täter zwischen 7.50 und 9 Uhr im Vorraum der Herrentoilette gewaltsam einen Lehrerspind auf, öffnete die darin verwahrten Geldkassetten und Geldbörsen und entwendete einen dreistelligen Geldbetrag. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/9690 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell