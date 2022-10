Bischofsheim/Ginsheim (ots) - Mit mehreren Beamten führte die Polizeistation Bischofsheim am Montag (10.10.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.30 Uhr, insgesamt drei Verkehrskontrollen "Am Schindberg" und im Bereich Schulstraße/Frankfurter Straße in Bischofsheim sowie in der Neckarstraße in Ginsheim durch. Die ...

mehr