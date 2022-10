Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Ginsheim: Verkehrskontrollen der Polizei/Geschwindigkeit und Beleuchtung im Fokus

Bischofsheim/Ginsheim (ots)

Mit mehreren Beamten führte die Polizeistation Bischofsheim am Montag (10.10.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.30 Uhr, insgesamt drei Verkehrskontrollen "Am Schindberg" und im Bereich Schulstraße/Frankfurter Straße in Bischofsheim sowie in der Neckarstraße in Ginsheim durch.

Die Polizisten überwachten hierbei unter anderem bei 115 Fahrzeugen die Geschwindigkeit, wovon 65 zu schnell unterwegs waren. Unrühmliche Spitzenreiterin war eine Autofahrerin aus Rüsselsheim, die "Am Schindberg" die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 49 Stundenkilometer überschritt und damit fast doppelt so schnell wie erlaubt fuhr. Ihr droht, neben einem Bußgeld und Punkten in Flensburg, nun zudem ein einmonatiges Fahrverbot.

Daneben ahndeten die Kontrolleure mehrere Verstöße gegen die Gurtpflicht und beanstandeten bei insgesamt 9 Autos die Beleuchtungseinrichtungen. Die Betroffenen erhielten Mängelanzeigen und damit die Möglichkeit, ihre Ausstattung wieder auf Vordermann zu bringen. Bei schlechter werdenden Sichtverhältnissen und früh einsetzender Dämmerung ist eine intakte und ausreichende Beleuchtung letztendlich lebenswichtig. Insbesondere in der nun beginnenden dunklen Jahreszeit.

