POL-DA: Stockstadt: Zwei Mülleimer brennen/Wer hat etwas bemerkt?

Stockstadt (ots)

Zwei grüne Kunstoffmülleimer in der Weedgasse, im Bereich der Halfpipe, sowie in der Nähe des Gebäudes des Vereins für Vogelfreunde wurden zwischen Samstag und Sonntag (08./09.10.) von Unbekannten in Brand gesteckt und vollständig zerstört. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise von Zeugen an die Polizei in Gernsheim (Kommissariat 42) unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

