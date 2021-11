Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Katalysator entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Von einem Pkw Toyota in der Marianne-Brandt-Straße bauten ein oder mehrere Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag den Katalysator ab. Dieser hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0278282/2021 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell