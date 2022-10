Darmstadt (ots) - In der Kleiststraße haben sich Diebe am Dienstag (11.10.) in der Zeit zwischen 6.30 Uhr und 17.30 Uhr Zugang zu einer Garage verschafft und aus diesem Abstellraum zwei E-Bikes im Wert von 6500 Euro entwendet. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige ...

