Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (10.08.2023) brach ein noch unbekannter Täter zwischen 16.00 Uhr und 17.50 Uhr in einen Smart ein, der auf dem Parkplatz eines Freibades im Otto-Konz-Weg in Ludwigsburg stand. Der Unbekannte schlug eine Scheibe des PKW ein und stahl einen Geldbeutel, der im Handschuhfach lag. In dem Portemonnaie befanden sich persönliche Dokumente und etwa 100 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen wenden sich an das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludiwigsburg.prev@polizei.bwl.de.

