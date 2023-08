POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Körperverletzung und einer Beleidigung, die ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (10.08.2023) zwischen 13.35 Uhr und 13.45 Uhr im Linienbus 578 in Vaihingen an der Enz verübte. Ein 18 Jahre alter Rollstuhlfahrer fuhr ab ...

mehr