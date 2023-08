LPI-EF: Dieb greift in Auto

Erfurt (ots) - Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in die Krämpfervorstadt gerufen. Eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin war von der Iderhoffstraße in die Thälmannstraße abgebogen. Dabei hatte sie eine 45-jährige Fußgängerin übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Die Frau zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem ...

