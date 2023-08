Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin leicht verletzt

Erfurt (ots)

Die Polizei wurde am Dienstagnachmittag zu einem Unfall in die Krämpfervorstadt gerufen. Eine 27-jährige Hyundai-Fahrerin war von der Iderhoffstraße in die Thälmannstraße abgebogen. Dabei hatte sie eine 45-jährige Fußgängerin übersehen und war mit dieser zusammengestoßen. Die Frau zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto der 27-Jährigen entstand kein Sachschaden. (JN)

