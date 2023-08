LPI-EF: Betrug mit Büchern

Erfurt (ots) - Großen Hunger hatte gestern ein Ladendieb in Erfurt. Am Abend war er am Drosselberg in einen Supermarkt gegangen. Dort steckte der Mann nicht nur Käse ein, sondern verspeiste gleich an Ort und Stelle eine Dose Bohnen sowie ein Glas Gurken. Als der 55-Jährige vom Personal angesprochen wurde, zeigte er sich uneinsichtig. Polizeibeamte setzten dem Treiben des Mannes vor Ort ein Ende und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. (JN) ...

