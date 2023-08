Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 4.000 Euro Sachschaden bei Unfallflucht

Erfurt (ots)

An einem BMW entstand gestern Nachmittag ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Auto parkte auf einem Hotelparkplatz am Juri-Gagarin-Ring, als kurz nach 16:00 Uhr ein dunkelgrauer Ford Transit beim Ausparken gegen diesen fuhr. Dabei wurden an dem BMW zwei Türen beschädigt. Ohne die Polizei zu verständigen, flüchtete der Transporterfahrer von der Unfallstelle. Der Ford hatte Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Schmalkalden-Meiningen angebracht. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder dem Unfallverursacher machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0204859 entgegen. (JN)

