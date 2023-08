Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgängerin verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Eine 26-jährige Frau wurde gestern Abend bei einem Unfall in Weißensee verletzt. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer war gegen 21:45 Uhr in der Dr.-Karl-Heinz-Muhr-Straße auf ein Firmengelände abgebogen. Dabei übersah er im Halbdunklen eine Fußgängerin, die im selben Moment die Straße überquert hatte. Die Frau wurde von dem Auto erfasst und verletzte sich dabei. Mit Prellungen kam sie vorsorglich über Nacht in ein Krankenhaus. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell