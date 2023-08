LPI-EF: Werkzeug und Buntmetall gestohlen

Erfurt (ots) - In Erfurt wurden am Wochenende mehrere Feuer gelegt. Neben einem Fahrzeugbrand am Wiesenhügel, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.800 Euro entstanden war (siehe Pressemeldung "Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht" vom 05.08.2023), hatten es Unbekannte in derselben Nacht auch auf drei Müllbehälter in der Schlösserstraße abgesehen. Hier wurde durch die Flammen ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Am frühen Sonntagmorgen versuchten ...

