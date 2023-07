Polizei Duisburg

POL-DU: Düsseldorf

Duisburg: Streife beweist guten Riecher: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme von zwei mutmaßlichen Wohnungseinbrechern

Duisburg (ots)

Eine Verkehrskontrolle führte am frühen Mittwochmorgen (12. Juli) dazu, dass zwei mutmaßliche Wohnungseinbrecher festgenommen wurden. Einer Streifenwagenbesatzung des PP Düsseldorf fiel gegen 4:40 Uhr auf der Maximilian-Weyhe-Allee ein VW Polo auf, dessen Fahrer immer wieder die Fahrstreifenbegrenzung überfuhr. Die Polizisten gaben Anhaltesignale und wollten die beiden Insassen kontrollieren. Doch statt stehen zu bleiben, gab der Mann am Steuer Gas. Er flüchtete über die Kaiserstraße und weitere innerstädtische Straßen, überfuhr mehrere rote Ampeln und hielt auf der Ulmenstraße in Düsseldorf-Derendorf plötzlich an. Zu Fuß flüchteten die beiden Insassen in unterschiedliche Richtungen.

Mit Unterstützungskräften, darunter Streifenwagen, zivile Fahrzeuge und ein Hubschrauber, gelang es der Polizei die beiden Männer (26 und 29 Jahre) in der Nähe festzunehmen. In einem Mülleimer auf dem Fluchtweg fanden die Beamten einen Rucksack, den ein Tatverdächtiger dort "entsorgt" hatte. Im Rucksack stießen die Polizisten auf diverse Uhren und Schmuck - mutmaßliches Diebesgut.

Eine Überprüfung des VW Polo (Erstzulassung 2011) ergab, dass dieser einem 43-jährigen Mann aus Duisburg-Hamborn gehört. An dessen Anschrift stellten Ermittler der Duisburger Kriminalpolizei fest, dass Unbekannte in sein Haus eingebrochen waren. Dabei hatten sie offensichtlich auch sein Auto gestohlen.

Doch damit nicht genug: Der 26-jährige Fahrer hatte keinen Führerschein und stand offensichtlich unter dem Einfluss von Kokain. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Es wird derzeit geprüft, ob sie einem Haftrichter vorgeführt werden. Das Fahrzeug und das Diebesgut wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen des Duisburger Kommissariats für Einbruchsdelikte dauern an.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell