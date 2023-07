Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel/Bergheim: Sie wollten angeblich TikTok-Videos drehen - Mehrere Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Duisburg (ots)

Mehrere Ladendiebe sind am Montag (10. Juli) auf frischer Tat ertappt worden. Sie müssen sich jetzt mit Anzeigen auseinandersetzen. Zwei Fälle aus dem Dellviertel und aus Bergheim im Detail:

Der Ladendetektiv eines Kaufhauses im Forum an der Tonhallenstraße alarmierte gegen 15:30 Uhr die Polizei, weil er zwei junge Frauen dabei beobachtete, wie sie die Sicherungen von insgesamt acht Parfümverpackungen entfernten. Die 14- und 17-Jährigen packten die Flakons ein und verließen anschließend die Filiale - ohne die Ware bezahlt zu haben. Als der Detektiv das Duo ansprach, gaukelten sie ihm vor, Videos für TikTok zu drehen. Sie wollen demonstrieren, wie man Ware stehlen könne. Im Nachhinein hätten sie die Parfüms selbstverständlich wieder zurückgebracht, so die Teenager. Der Detektiv hielt die Jugendlichen bis zum Eintreffen ihrer Mutter und der Polizei fest.

In einem Lebensmitteldiscounter am Flutweg in Bergheim flog gegen 20:50 Uhr ebenfalls eine Diebin (33) auf. Die Frau agierte gemeinsam mit einem bislang unbekannten Komplizen. Während der Mann den Einkaufswagen mit Lebensmitteln vollpackte, wartete die 33-Jährige im Eingangsbereich auf ihn. Sie stellte sich in die Türe und manipulierte somit den Schließmechanismus, sodass der Mann den unbezahlten "Einkauf" nach draußen schieben konnte. Das blieb nicht unbemerkt. Einem Polizeibeamten, der privat in dem Geschäft war, gelang es, die Frau festzuhalten; ihr Komplize flüchtete in Richtung der Straße In den Peschen. Er wird auf 20 bis 30 Jahre und 1,80 bis 1,90 Meter Größe geschätzt, hat schwarze Haare und einen schwarzen Bart. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell