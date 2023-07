Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Pkw kommt von Straße ab

Fahrer schwer verletzt

Uedem-Uedemerfeld (ots)

Am Mittwoch (19. Juli 2023) kam es gegen 14:55 Uhr an der Straße Steinbergen in Uedem zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrer eines grauen Skoda Rapid befuhr die Straße und kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum und überschlug sich. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wurde aufgrund seiner Verletzung aber in ein örtliches Krankenhaus verbracht. (pp)

