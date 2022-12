Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Polizei stellt 52 gestohlene Fahrräder sicher

Schermbeck (ots)

Polizei stellt 52 gestohlene Fahrräder sicher, die mutmaßlich aus einem Fahrradgeschäft in Schermbeck stammen.

Eine Zeugin hatte am 18.12.22 die Polizei in Duisburg informiert: Ihr kam es verdächtig vor, dass mehrere Männer in einem Hinterhof an der Viktoriastraße in Duisburg aus einem Transporter hochwertige Fahrräder ausluden. Beamte konnten vor Ort mehrere Tatverdächtige antreffen und insgesamt 52 Fahrräder und vier Gepäckträger sicherstellen.

Für die Räder konnten die Männer keine Quittungen oder Kaufbelege vorlegen. Insgesamt vier Tatverdächtige konnten vor Ort vorläufig festgenommen werden. Ihnen wird Bandendiebstahl von Fährrädern vorgeworfen.

Die Aufkleber auf einigen Verpackungen der Fahrräder führten zu einem Fahrradgeschäft in Schermbeck. Nach Ermittlung des KK13 der Polizei Wesel konnten die gestohlenen Räder unter anderem einem Einbruch am 17.12.2022 zugeordnet werden.

An diesem Tag waren Unbekannte gegen 03.00 Uhr morgens in ein Fahrradgeschäft an der Straße Im Heetwinkel eingebrochen und hatten hochwertige E-Bikes, E-Mountainbikes, Rennräder und Gravelbikes (Rennräder mit dicken Reifen) - entwendet.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Wesel dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell