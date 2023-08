Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Wohnung

Landkreis Sömmerda (ots)

Handwerker riefen Dienstagmittag die Polizei nach Straußfurt. Diebe waren in eine leerstehende Wohnung eingebrochen, in der gerade Renovierungsarbeiten durchgeführt wurden. Die Täter hatten zunächst versucht die Eingangstür aufzubrechen, gelangten dann aber mit Gewalt über ein Fenster in die Wohnung. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Aus der Wohnung stahlen die Unbekannten Werkzeug und eine Werkzeugkiste im Wert von 500 Euro. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren der Täter und hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell