POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung an der Bushaltestelle des Schienenersatzverkehrs in der Julius-Bührer-Straße - fünf Personen verletzt (02.09.2023)

Drei Personen sind bei einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle des Schienenersatzverkehrs in der Julius-Bührer-Straße am Samstagmittag, gegen 13.20 Uhr, verletzt worden. Zwei unbekannte Männer und eine Frau gerieten beim Verlassen des Busses mit vier Jugendlichen/Heranwachsenden im Alter von 14 bis 20 Jahren zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf stießen die Unbekannten eine 20-Jährige und einen 15-Jährige der vierköpfigen Gruppe zu Boden und traten und schlugen mehrfach auf die beiden ein. Im Gerangel erlitten eine weitere 20-Jährige und ein 14 Jahre altes Mädchen ebenfalls Verletzungen. Der kurz darauf an der Haltestelle eintreffende 44-jährige Vater des Jungen eilte zur Hilfe und konnte einen der Angreifer zunächst festhalten. Während dessen schlug ihm jedoch ein weiterer unbekannter Täter von hinten mit einer Flasche auf den Kopf. Anschließend flüchteten die Unbekannten. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden unbekannten Männer sollen zwischen 18 und 25 Jahre alt gewesen sein, die sie begleitende Frau eventuell die Mutter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und Personen, die Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

