LPI-SHL: Frontalzusammenstoß Pkw-Lkw

Eisfeld (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 21.12.2022 bis Montagmittag unberechtigt Zutritt auf ein Firmengelände in der Albin-Ritzmann-Straße in Eisfeld. Anschließend entwendeten die Einbrecher ein ca. 100 Meter langes Starkstromkabel. Als der Bauleiter den Diebstahl bemerkte, informierte er nachfolgend die Polizei und erstattete eine Anzeige. Hinweise auf die Täter liegen bis dato nicht vor. Zeugen, die im Tatzeitraum am Tatort bzw. in ...

mehr