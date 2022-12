POL-MK: Einbruch in Mercedes Sprinter

Hemer (ots) - Zwischen dem 30.11 und 08.12 wurde von einem auf einem Gelände eines Forstbetriebs an der Stephanstraße stehenden Bagger Diesel abgezapft. Um an den Kraftstoff zu gelangen, knackten die Diebe zwei Schlösser und durchtrennten anschließend die Dieselleitung. Insgesamt erbeuteten die Täter ca. 290 Liter Diesel. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: ...

