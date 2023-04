Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall im Kreuzungsbereich

Recklinghausen (ots)

Um 12 Uhr des heutigen Tages wurde eine 70-jährige Fahrradfahrerin aus Oer-Erkenschwick schwer verletzt, als sie mit einer Autofahrerin zusammenstieß. Die 78-jährige Dattelnerin bog von der Norbertstraße auf die Industriestraße ab und stieß dabei mit der Zweiradfahrerin zusammen, die auf der Augustastraße in Richtung Westen fuhr. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung teilweise gesperrt. Am Auto entstand leichter Sachschaden.

