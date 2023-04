POL-RE: Recklinghausen: Nachtrag - Sicherstellung nach Hinweis auf Plantage - Foto

Recklinghausen (ots) - In der Nacht zu Sonntag brach ein zunächst unbekannter Mann in eine Apotheke am Holzmarkt ein. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, die dann auch mit Hilfe eines Diensthundes einen 45-jährigen Verdächtigen aus Essen festnehmen konnte. Die Zeugen beobachteten gegen 1.30 Uhr, wie der Essener zu Fuß aus der Apotheke in Richtung ...

