POL-SE: Tornesch - Zeugen nach Brand eines Pkws gesucht

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (22.09.2022) wurde ein 2-jähriges Kind von einem Hund am Hundestrand gebissen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam um 18:38 Uhr ein unangeleinter Husky-Mix im Parkweg auf einen 2-jährigen Jungen zugelaufen, riss ihn von den Beinen und biss den Jungen. Die Tierhalterin eilte sofort zu dem Kind und nahm das Tier an die Leine. Da der ...

mehr