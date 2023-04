Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Aufmerksame Zeugen melden Einbruch in Apotheke - Festnahme!

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Sonntag brach ein zunächst unbekannter Mann in eine Apotheke am Holzmarkt ein. Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei, die dann auch mit Hilfe eines Diensthundes einen 45-jährigen Verdächtigen aus Essen festnehmen konnte.

Die Zeugen beobachteten gegen 1.30 Uhr, wie der Essener zu Fuß aus der Apotheke in Richtung St.-Petrus-Kirche flüchtete. Als er die Passanten bemerkte, warf er Bargeld beiseite und lief weiter. Aufgrund der guten Beschreibung der Zeugen, sowie der Mithilfe eines eingesetzten Diensthundes konnte der Verdächtige an der Dortmunder Straße angetroffen werden. Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden die Beamten noch etwas Bargeld, Tabak und ein Tütchen, das vermutlich Cannabis enthält, auf und stellten die Sachen sicher. Der Essener wurde vorläufig fest und mit zu Wache genommen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Der Zugang zur Apotheke erfolgte über eine aufgehebelte Tür.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell