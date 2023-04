Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: 14-Jährige bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 14-jährige Fahrradfahrerin aus Waltrop wurde heute Morgen bei einem Unfall auf der Hochstraße leicht verletzt. Als ein 62- jähriger Autofahrer, ebenfalls Waltroper, links an der Fahrradfahrerin vorbeifuhr, berührten sich die Fahrzeuge und das Mädchen kam zu Fall. Nach bisherigen Erkenntnissen wich das Mädchen zeitgleich einem Hindernis auf der Fahrbahn aus und fuhr daher etwas weiter in die Fahrbahn hinein. Rettungskräfte transportierten sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Es entstand augenscheinlich ein leichter Sachschaden am Auto.

