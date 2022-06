Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Randalierer vor dem Rewe-Markt - Zeugen gesucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Montagabend wurde der Polizeiinspektion Kirn gegen 19:30 Uhr ein alkoholisierter junger Mann gemeldet, der sich auf dem Kundenparkplatz des Einkaufszentrums in der Kapellenstraße aggressiv verhalte und eine Glasflasche in Richtung einer Frau geworfen habe. Die noch unbekannte Frau konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell