POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer hat die 14-jährige Sara O. aus Bitterfeld-Wolfen gesehen?

Hannover (ots) - Ein aus Nordhessen stammender Mann wurde seit Mittwoch, 12.07.2023, auch in Hannover per Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei gesucht. Der Vermisste konnte am Donnerstag im Bereich des hannoverschen Hauptbahnhofs angetroffen werden. Er ist wohlauf. Aktuell wird die Rückreise nach Kassel ...

mehr