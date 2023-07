Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Mann aus Kassel wohlbehalten in Hannover angetroffen

Hannover (ots)

Ein aus Nordhessen stammender Mann wurde seit Mittwoch, 12.07.2023, auch in Hannover per Öffentlichkeitsfahndung von der Polizei gesucht. Der Vermisste konnte am Donnerstag im Bereich des hannoverschen Hauptbahnhofs angetroffen werden. Er ist wohlauf. Aktuell wird die Rückreise nach Kassel organisiert.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Mann beteiligt haben.

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter folgendem Link. Das Foto des Mannes wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5556523

