POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 16-Jähriger aus Hannover-Mitte wohlauf zurückgekehrt

Hannover (ots) - Seit Dienstag, 11.07.2023, wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hannover-Mitte vermisst. Abolfazel W. verließ die elterliche Wohnung und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr verließ der Jugendliche die Wohnung in der Osterstraße in Hannover-Mitte, wo er mit ...

