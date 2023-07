Polizeidirektion Hannover

POL-H: 16-Jähriger aus Hannover-Mitte wird vermisst: Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Seit Dienstag, 11.07.2023, wird ein 16-jähriger Jugendlicher aus Hannover-Mitte vermisst. Abolfazel W. verließ die elterliche Wohnung und kehrte bislang nicht nach Hause zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr verließ der Jugendliche die Wohnung in der Oststraße in Hannover-Mitte, wo er mit seiner Familie lebt, und kehrte nicht mehr zurück. Aufgrund der Minderjährigkeit des 16-Jährigen kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, dass sich der junge Mann im Bereich der Innenstadt von Hannover aufhält. In den frühen Abendstunden des 11.07.2023 soll sich der Vermisste im Bereich der Eichstraße in Laatzen aufgehalten haben. Da die bisherigen umfangreichen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Erfolg geführt haben, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach Abolfazel W. und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste ist etwa 1,85 Meter groß, schlank, hat kurz geschorene Haare und braune Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war der 16-Jährige mit einem T-Shirt unbekannter Farbe, einer grauen Sporthose und weißen Sneakern bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Abolfazel W. geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2815 zu melden. /co, nash

