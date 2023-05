Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit eskaliert

Am Donnerstag fuhr ein Autofahrer in Heidenheim auf einen Mann zu und flüchtete.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei gerieten gegen 15.25 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße zwei Männer in Streit. Ein 34-Jähriger war mit seinem Porsche unterwegs, als ein 36-Jähriger den Fußgängerüberweg überquerte. Aus dem Fahrzeug heraus sprach der 34-Jährige den Fußgänger an und beleidigte ihn. Der 36-Jährige lief auf dem Gehweg weiter in Richtung Kanalstraße. Der Porschefahrer folgte ihm. Er fuhr mit den beiden rechten Rädern auf dem Gehweg. Wie der Fußgänger später der Polizei berichtete, gab der Porsche Gas und fuhr auf ihn zu. Durch einen Sprung über einen Zaun und eine Hecke konnte sich der 36-Jährige retten. Dabei wurde er wohl von dem vorbeifahrenden Fahrzeug am linken Bein gestreift. Der Fußgänger zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Der Fahrer des Porsche, der dem 36-Jährigen persönlich bekannt war, flüchtete. Die Polizei aus Heidenheim (Tel. 07321/322430) hat die Ermittlungen nach dem Porschefahrer aufgenommen. Sie sucht nun Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis:

Die Polizei ist bei ihrer Arbeit oft auf die Informationen von Zeugen angewiesen. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, in einem Fall wie diesem Verantwortung zu übernehmen.

++++0871139 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell