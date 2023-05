Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Im Rausch in die Planke

Am Donnerstag zog die Polizei einen betrunkenen Lasterfahrer nach einem Unfall bei Hochdorf aus dem Verkehr.

Gegen 14 Uhr war ein Volvo Sattelzug auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs. Auf Höhe Appendorf kam der 53-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in die Leitplanken. Das hielt den Lasterfahrer nicht davon ab und fuhr weiter. Erst an einer Einmündung, welche nach rechts in Richtung Unteressendorf führt, war seine gefährliche Fahrt zu Ende. Denn dort kam der Volvo erneut nach rechts von der Straße ab und überfuhr einen hohen Bordstein. Dabei rissen die Luftleitungen am Lkw ab und der konnte nicht mehr weiterfahren. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Bei der Kontrolle rochen die Polizisten Alkohol bei dem 53-jährigen Fahrer. Dass er nicht mehr fahrtauglich war, bestätigte ein Alkomattest. Auch hatte er Mühe, sich auf den Beinen zu halten. Zur genauen Ermittlung des Alkoholgehaltes musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Fest stand, dass er mit über 2,5 Promille unterwegs war. Da der aus dem Ausland stammende Lkw-Fahrer keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Die brachte der Firmenchef auf. Verletzt wurde niemand. An dem Lkw und Sattelauflieger ist ein Schaden in Höhe von rund 10.500 Euro entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Leitplanken und der Flur schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Insbesondere, wenn man sich auf einem Gehweg fortbewegt. Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zur falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und Alkohol enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

