Polizeidirektion Hannover

POL-H: Sehnde: Spaziergänger entdecken Wolfskadaver in Müllsäcken

Hannover (ots)

Am Samstag, 08.07.2023, haben Spaziergänger einen Müllsack mit einem Wolfskadaver im Mittellandkanal entdeckt. Nur einen Tag später fanden andere Passanten einen weiteren Sack mit zusätzlichen Tierteilen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Lehrte wurden zwei Spaziergänger am Samstag gegen 17.30 Uhr auf einen blauen Müllsack aufmerksam, der im Mittellandkanal nahe der Ortschaft Haimar bei Sehnde trieb. Die alarmierte Polizei fand beim Öffnen einen Tierkadaver, dem Kopf und Schwanz fehlten. Zur genaueren Einschätzung wurde der Wolfsberater der Region Hannover hinzugezogen, der bestätigte, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelte. Der Wolfsberater stellte die Überreste des Tieres sicher.

Nur einen Tag später, am Sonntagabend, 09.07.2023, gegen 19:00 Uhr, entdeckten andere Passanten einen weiteren blauen Müllsack an ähnlicher Stelle im Kanal und riefen erneut die Polizei. Diese fand in dem Sack den abgetrennten Kopf und Schwanz eines mutmaßlichen Wolfes. Der ebenfalls herbeigerufene Wolfsberater bestätigte dies und nahm auch diese Überreste mit.

Der Kadaver wies nach ersten Erkenntnissen Einschusslöcher auf. Zur genaueren Untersuchung werden die Überreste nun extern untersucht. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Bundesumweltgesetz aufgenommen. Ein Tatverdächtiger konnte noch nicht ermittelt werden.

Wer Hinweise zu den Umständen des Todes des Tieres oder zu einem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Diese nimmt das Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827-115 entgegen. /desch, bo

