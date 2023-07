Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (769) Kunde ging auf Verkäufer und Polizeibeamte los - Festnahme

Nürnberg (ots)

Nachdem ein 36-jähriger Mann am Freitagnachmittag (30.06.2023) beim mutmaßlichen Diebstahl in einer Bäckereifiliale in der Innenstadt erwischt wurde, griff er zunächst einen Angestellten und dann die Polizeibeamten an. Ein Polizist ist bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Der 36-Jährige betrat gegen 15:00 Uhr die Filiale einer Bäckerei in der Äußeren Laufer Gasse. Ein 37-jähriger Angestellter konnte beobachten, wie der Mann offenbar verschiedene Gegenstände (u.a. einen Zuckerstreuer) aufnahm und sich in die Taschen steckte. Als der Angestellte den Mann darauf ansprach, reagierte dieser sofort aggressiv, beleidigte den 37-Jährigen rassistisch und schlug ihm ins Gesicht. Die Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei.

Beim Eintreffen einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte hatte sich der 36-Jährige immer noch nicht beruhigt - er musste durch die Beamten schließlich zu Boden gebracht und hier gefesselt werden. Hierbei biss der Mann einem 24-jährigen Polizisten derart in den Finger, dass er eine knöcherne Verletzung erlitt. Er ist bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig.

Gegen den 36-Jährigen leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Er musste sich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer ärztlichen Blutentnahme unterziehen.

Erstellt durch: Marc Siegl

