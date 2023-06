Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (766) Mehrere sexuelle Übergriffe auf Frauen in Erlangen - Kriminalpolizei nimmt dringend Tatverdächtigen fest

Erlangen (ots)

Seit Ende März 2023 kam es in Erlangen zu insgesamt 13 Fällen von teils massiven sexuellen Übergriffen eines Radfahrers auf Joggerinnen/Fußgängerinnen. Hierzu wurde bereits mit den Meldungen 496 und 626 berichtet. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei in Erlangen führten nun zur Festnahme eines dringend Tatverdächtigen.

Die Taten ereigneten sich im Zeitraum von Ende März bis Mitte Juni 2023. Bei der letzten zur Anzeige gebrachten Tat am 13.06.2023 überholte der bis dato Unbekannte eine Joggerin im Wiesengrund, zog sie zu sich heran und berührte sie grob im Bereich der Brust. Anschließend fuhr er auf seinem Rad davon.

Von den insgesamt 13 Übergriffen ereigneten sich 10 Fälle im Bereich des Erlanger Wiesengrundes, in den drei übrigen Fällen schlug der Täter im Stadtgebiet Erlangen, östlich der A 73 zu. Bei allen Taten fuhr der zunächst Unbekannte von hinten an die Joggerinnen/Fußgängerinnen - in einem Fall auch an eine Fahrradfahrerin - heran, fasste diese massiv, vorwiegend an der Brust und im Intimbereich an und flüchtete. Zudem beleidigte er die Frauen verbal in sexueller Art und Weise.

Nachdem mehrere Frauen Anzeige bei der Polizei erstattet hatten, gingen die Ermittler auf Grund des immer gleichen Vorgehens schnell von ein und demselben Täter aus. Bei der Kriminalpolizei Erlangen wurde aus diesem Grund am 25.04.2023 die 13-köpfige "AG Frühling" gegründet. Die Beamten führten, in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, umfangreiche Ermittlungen durch. Es wurden zahlreiche Zeugen vernommen und Wahllichtbildvorlagen durchgeführt. Das zuständige Fachkommissariat untersuchte die sichergestellte Bekleidung der Opfer auf DNA-Spuren. Bezüglich einer eingehenden Fallbewertung wurden die Beamten durch die operative Fallanalyse (OFA) aus München unterstützt. Zudem fand eine verstärkte Überwachung des Bereichs um die Tatorte durch Zivilkräfte statt. Am 26.05.2023 wendeten sich die Beamten mit einem Phantombild des Täters an die Öffentlichkeit.

Die umfangreichen Ermittlungs- und Überwachungsmaßnahmen führten nun zur Identifizierung eines dringend Tatverdächtigen. Die in einem Fall auf der Bekleidung einer Frau gesicherten DNA-Spuren ergaben eine Übereinstimmung mit der DNA des Beschuldigten. Die Beamten nahmen den 33-jährigen Erlanger am Donnerstag (29.06.2023) auf Grund eines zwischenzeitlich erlassenen Haftbefehls in der Nähe seiner Wohnung fest. Ihm werden bis dato insgesamt 13 sexuell motivierte Übergriffe vorgeworfen.

Der 33-Jährige wurde heute (30.06.2023) dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl woraufhin der Beschuldigte in eine JVA gebracht wurde.

Die Ermittlungen der AG Frühling laufen weiter. Die Beamten der Kriminalpolizei Erlangen bitten Frauen, die eventuell in ähnlicher Weise angegangen wurden, sich aber noch nicht zu einer Anzeigeerstattung durchringen konnten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die im Bereich des Wiesengrundes diesbezüglich auffällige Beobachtungen gemacht haben.

Erstellt durch: Janine Mendel

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell